Toscana, dieci nuovi casi di Coronavirus. Siena resta la città con il tasso più basso

Sono dieci i nuovi casi di Coronavirus in Toscana. E' il dato ufficializzato dal bollettino della Regione dell'11 giugno. Il totale dei positivi dall'inizio della pandemia diventa di 10.158. Per fortuna crescono le guarigioni: + 0,3% cioè 8.558. Una sola vittima, una donna di 86 anni di Prato. I tamponi effettuati sono 283.638, 3.147 in più di ieri, 10 giugno. Per quanto riguarda i casi complessivi di positività sul territorio, sono 3.492 a Firenze (5 in più), 569 a Prato, 678 a Pistoia, 1.051 a Massa Carrara (1 in più), 1.366 a Lucca (1 in più), 897 a Pisa (1 in più), 557 a Livorno, 678 ad Arezzo, 441 a Siena, 429 a Grosseto (2 in più). Sono 5 in più quindi i casi riscontrati nell'Asl centro, 3 nella nord ovest, 2 nella sud est. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 272 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 391 x 100.000). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi x 100.000 abitanti, Lucca con 352, Firenze con 345, la più bassa Siena con 165.