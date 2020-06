Si allunga la lista dei nuovi casi in provincia di Siena. Dopo la donna di Poggibonsi segnalata ieri, 7 giugno 2020, anche oggi il bollettino quotidiano della Usl Toscana sud est per l'emergenza Coronavirus evidenzia nuove infezioni. Si tratta di due persone, anche queste di Poggibonsi. Il quadro tutt'altro che positivo per il territorio comprende anche un decesso: la vittima è una donna di Siena, classe 1922. Infine, c'è una guarigione, l'unica testimoniata dal documento diramato.

Complessivamente nella macro area il conto dei nuovi casi è completato da uno ad Arezzo (Loro Ciufenna) e uno a Grosseto, per un totale di 4.