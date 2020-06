Festa in formato ridotto a causa dell'emergenza sanitaria, ma non per questo meno importante e sentita, per i carabinieri di Siena, che celebrano oggi, 5 giugno 2020, il 206° annuale di Fondazione dell’Arma. Ricorrenza ancora più importante perché coincide con il centenario della concessione della prima Medaglia d’oro al valor militare alla bandiera di guerra dell’Istituzione, per il valore dimostrato e il sangue versato durante il primo conflitto mondiale. Era il 5 giugno 1920 e da allora in questa data si celebra la Festa dell’Arma, nata come “Corpo dei carabinieri reali” il 13 luglio del 1814.

Questa mattina, nella sede del Comando provinciale, è stata deposta una corona al cippo eretto in onore dei caduti nell'adempimento del loro dovere, per garantire la sicurezza della comunità. Era presente il prefetto Armando Gradone.

Molto suggestiva l'illuminazione che, nella notte, ha "rivestito" la caserma di viale Bracci con i colori istituzionali. Uno spettacolo in linea con quanto fatto in occasione della Festa della Repubblica, quando fu il tricolore a brillare.