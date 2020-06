Siena, prostituzione e droga: arresti e denunce. Case per appuntamenti e sfruttatori. Operazione Bella Vita

Siena, sfruttamento della prostituzione e spaccio di droga. Due arresti e due denunce della polizia nell'operazione Bella vita. Dopo diversi mesi di indagini della squadra mobile della questura, coordinate dal sostituto procuratore Silvia Benetti, sono state eseguite le misure cautelari degli arresti domiciliari, disposte dal gip, nei confronti di due uomini: L.R. di 39 anni e L.B. di 27, italiani, residenti a Siena. Due le denunce: A.M.R. di 35 anni, prostituta di origini rumene, coinvolta nella cessione di stupefacenti, attualmente ricercata, e G.S., italiano di 54 anni che proponeva le prostitute. Dalle indagini è emerso che gli arrestati utilizzavano due appartamenti (uno di proprietà del 39enne e l'altro in affitto) per far prostituire donne di varie nazionalità, indotte a lasciare i propri annunci su riviste o siti internet per adulti. Secondo la polizia i due avevano organizzato un vero e proprio sodalizio criminale dedito anche al traffico di stupefacenti, in prevalenza cocaina, sfruttando proprio gli appartamenti, uno in centro e l'altro nell'immediata periferia. Inoltre pretendevano una parte del ricavato dell'attività delle prostitute. La cessione di droga avveniva anche in altri punti della città, in particolare in un esercizio commerciale già di proprietà di uno dei due. Durante le perquisizioni, utilizzando anche unità cinofile, in una delle abitazioni sono stati ritrovati dieci grammi di marijuana e due di cocaina, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1.080 euro in contanti, probabile provento dello spaccio. Ovviamente tutto il materiale è stato sequestrato