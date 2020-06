Siena, festa della Repubblica. Il prefetto Gradone: "Non dimenticheremo il virus, ma insieme ce la faremo"

di Armando Gradone

Prefetto di Siena

Quella che celebriamo oggi è una festa della Repubblica diversa da tutte le altre.

Preoccupazione e disorientamento sono sentimenti diffusi in tutto il Paese a fronte delle gravissime conseguenze prodotte da un’emergenza sanitaria che pensavamo appartenesse ad altre epoche e con la quale dovremo ancora fare i conti nei prossimi mesi, fino a quando la ricerca scientifica non sarà in grado di consegnare all’umanità terapie risolutive o un efficace vaccino.

D’un tratto, ci siamo trovati ad affrontare un’esperienza senza precedenti che ci ha messo duramente alla prova negli affetti, nel nostro modo di vivere e lavorare; un’esperienza tanto singolare e inimmaginabile che confonde la nostra stessa capacità di rappresentare la nuova realtà che abbiamo di fronte e tanto più gli scenari futuri che si prospettano.

La pandemia ha sconvolto le nostre abitudini e persino il nostro linguaggio; parole dal suono minaccioso - misure di contenimento, distanziamento sociale, quarantena, isolamento domiciliare - sono entrate prepotentemente nella nostra vita quotidiana. Non dimenticheremo le colonne di camion militari che portavano via, senza il conforto di un’ultima carezza dei propri cari, le vittime della subdola infezione virale. Non dimenticheremo la strage dei nostri nonni: in tanti ci hanno ricordato che la pandemia ha portato via la generazione che ebbe l’orgoglio, la forza, il coraggio di rimettersi in cammino e dare il meglio di sé per la crescita materiale, morale e civile del Paese dopo i disastri di due guerre, quella che ha visto nascere, dopo le aberrazioni del fascismo, la Repubblica con una Costituzione democratica, quella che ha assicurato la ricostruzione del Paese.

Non dimenticheremo le immagini dei nostri ospedali trasformati in trincee contro un nemico sconosciuto ed inafferrabile, i volti segnati dalla fatica di medici ed infermieri impegnati senza sosta nella cura dei malati, il loro sconforto di fronte alle sconfitte, la loro amarezza per i tanti colleghi che hanno pagato con la vita la dedizione al servizio.

Non dimenticheremo l’infaticabile e fondamentale lavoro svolto da sindaci, operatori di polizia, vigili del fuoco, militari, insegnanti, volontari, imprenditori e lavoratori che hanno continuato a garantire, durante il blocco delle attività produttive, beni e servizi essenziali.

Non dimenticheremo le città senza vita, i negozi chiusi, i parchi senza bambini, le case trasformate in luoghi di lavoro; le nostre libertà amputate. Non dimenticheremo l’incontenibile felicità delle prime passeggiate all’aria aperta, la gioia di sentirsi nuovamente liberi. Non dimenticheremo le preziose lezioni che la pandemia ci ha rivelato: che il comportamento di ciascuno è essenziale per la vita degli altri; che non vi è convivenza civile senza solidarietà; che il civismo, l’educazione e il senso di responsabilità delle persone sono le leve fondamentali del buon governo, più dei divieti e delle sanzioni; che la forza di un popolo risiede, come vuole la nostra Costituzione, nella leale collaborazione tra le istituzioni e nella consapevolezza della dignità del lavoro di ciascuno per il bene della collettività.

Tutto questo resterà per sempre nella nostra memoria collettiva, e vi resterà con l’orgoglio della grande prova di coraggio, serietà e disciplina che gli italiani hanno offerto al mondo intero di fronte alla crisi più grave dal dopoguerra; una dimostrazione di compattezza che ha trovato la sua più alta espressione nelle migliaia di volontari che si sono resi disponibili in ogni modo per rispondere ai bisogni di anziani, disabili, malati, vecchi e nuovi poveri.

Il 2 giugno ricordiamo un Paese che seppe riscattarsi da venti anni di rovinosa dittatura, risollevarsi dalle macerie, riconquistare il prestigio ed il ruolo che spetta a una grande nazione, rendersi protagonista della nuova Europa della democrazia, della pace e del benessere. Il 74° anniversario della Repubblica trova il nostro Paese in un momento di grave difficoltà.

La pandemia ci ha colpito duramente proprio quando si cominciavano ad intravedere i primi segnali di rivitalizzazione dopo le crisi del 2008/9 e 2011/12. I durissimi sacrifici imposti a cittadini, famiglie ed imprese, che hanno consentito di contenere la diffusione dell’epidemia, hanno tuttavia prodotto effetti devastanti sulla capacità produttiva del Paese in settori fondamentali dell’infrastruttura economica nazionale, con la prospettiva, senza robusti e tempestivi interventi, di gravi ripercussioni sulla competitività delle nostre imprese, sui livelli occupazionali, sulla tenuta della coesione sociale, sulla necessaria salvaguardia, infine, del tessuto economico dalle mire della criminalità.

In tutto il Paese, commercianti, artigiani, piccoli e medi imprenditori, lavoratori precari, saltuari e irregolari stanno pagando più di altri gli effetti delle misure di contenimento del rischio sanitario. La crisi provocata dalla pandemia può nondimeno rivelarsi, come 74 anni fa, una straordinaria opportunità di ammodernamento e rilancio dei gangli vitali del sistema Paese: sanità, scuola, università, infrastrutture, trasporti, pubblica amministrazione, tutela del territorio e risanamento ambientale.

Qualche mese fa la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, con l’augurio di buona Pasqua, ci ha giustamente ricordato che nel mese di aprile del 1947 in molti, di fronte ai disastri della guerra, si ponevano la stessa domanda che abbiamo più volte sentito riecheggiare in questi mesi difficili: “Ce la faremo”. Limpida ed affilata la risposta di De Gasperi: “Certissimamente, purché lo vogliamo. Con fermezza, con tenacia, con solidarietà. E’ inutile che una categoria voglia sopraffare l’altra per arrivare al traguardo. O tutti o nessuno. Ci vuole disciplina, solidarietà ed onestà”.

La spinta rinnovatrice che oggi dobbiamo saper trarre dai problemi del momento chiama in causa tutti, istituzioni, forze politiche e sociali, cittadini a un impegno che richiede, ora come allora, una chiara idea di futuro, un’onesta e leale dedizione agli obiettivi da perseguire, una limpida e ferma concentrazione sui passi da compiere per giungere alla meta.

Sono le virtù raccomandate da De Gasperi: volontà, fermezza, tenacia, solidarietà. La volontà che ora serve al Paese è quella che deriva dalle lezioni di questi giorni difficili.

E’ la volontà, innanzitutto, di corrispondere in modo chiaro e tempestivo alle gravi difficoltà generate dall’emergenza sanitaria, rendendo concreto l’impegno delle istituzioni centrali, regionali e locali a favore delle imprese e dei lavoratori che hanno subito maggiori contraccolpi dalle misure di contenimento, a partire da coloro che si trovano in condizioni di marginalità e precarietà.

E’ la volontà di impegnare le migliori energie nella costruzione di un progetto condiviso sulle priorità che una moderna ed efficiente democrazia deve perseguire: centralità della formazione e della ricerca scientifica, innovazione tecnologica, riqualificazione del sistema pubblico, snellimento di norme e procedure, riduzione del divario territoriale, un impegno serio e deciso per il lavoro di giovani e donne, per l’aiuto alle categorie più deboli e svantaggiate, per una più equa distribuzione della ricchezza, per la promozione della natalità, per l’affermazione, in definitiva, di una comunità sana e coesa in un contesto di crescita economica diffusa e sostenibile.

E’ la volontà di rimuovere l’enorme zavorra di traffici illeciti, intrecci corruttivi, disonestà fiscale, economia sommersa e l’insieme di inefficienze che l’economia criminale genera in ogni ambito del sistema pubblico e privato, costituendo l’ostacolo principale per la costruzione di un contesto istituzionale, economico e sociale favorevole alla creazione di nuove opportunità di sviluppo.

La pandemia ci ha reso più consapevoli dei nodi strutturali che impediscono al nostro Paese un uso razionale dei beni e delle risorse pubbliche: burocrazie con risorse organizzative umane e strumentali inadeguate ai compiti da svolgere, deboli e tecnologicamente arretrate, controlli tardivi e confusi, normative inutilmente complesse e disordinate, sono incompatibili con l’urgenza di mettere a frutto le cospicue disponibilità finanziare messe in campo dal Governo, per non dire di quelle, che si preannunciano di entità senza precedenti, promesse dall’Unione Europea per il necessario sostegno alla realizzazione delle politiche di ricostruzione, ammodernamento e sviluppo dei sistemi produttivi nazionali, come quello italiano, maggiormente compromessi dall’emergenza sanitaria.

Oggi come 74 anni fa, la ripresa dell’economia nazionale rende indispensabile un impegno senza eguali dello Stato a favore di lavoratori e imprese; un impegno per un sistema più equo e coeso, unito dalla fiducia in chi ha la responsabilità del Paese; un impegno che avrà successo rimettendo al centro dell’azione pubblica l’insieme dei principi e dei valori racchiusi nella Costituzione, a cominciare dalla centralità del lavoro quale imprescindibile presupposto per il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini al progresso materiale e civile della società.

La sfida da raccogliere è quella di dare senso concreto al valore dello stare insieme, all’essere parte di una comunità nella quale ciascuno concorra lealmente alla costruzione del bene comune attraverso il corretto esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti ed il puntuale adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale che sono alla base del nostro vivere democratico. Le istituzioni, anche nella dimensione europea, stanno dimostrando di aver ben chiara la posta in gioco: in assenza di una forte assunzione di responsabilità comune, senza un rinnovato spirito di solidarietà reciproca, sono a rischio gli interessi dell’intero continente, è a rischio il ruolo nel mondo dell’Italia come degli altri Paesi europei.

Gli italiani hanno dimostrato di possedere capacità, energie morali ed imprenditoriali adeguate per rispondere alle aspettative di innovazione, ricerca di nuovi mercati e nuove opportunità di sviluppo, condizione indispensabile per offrire valide prospettive di lavoro soprattutto a chi, giovani e donne, reclama da tempo la possibilità di mettere a frutto le proprie intelligenze e competenze per contribuire con dignità al progresso civile ed economico del Paese, dando forza e sostanza ad un rinnovato spirito di fiducia degli uni verso gli altri e verso le Istituzioni.

Sono le capacità e le risorse che in questa terra, più che in altre, hanno dato vita ad un modello unico al mondo di coesione istituzionale, di civismo e di solidarietà collettiva che da sempre costituisce motivo di unanime ammirazione e che anche durante l’emergenza sanitaria ha offerto un esempio straordinario di impegno corale a favore delle fasce più deboli della popolazione, a sostegno delle attività produttive compromesse dalle restrizioni imposte dal rischio sanitario, per la valorizzazione di centri di ricerca e produzioni di eccellenza, per la promozione, infine, dell’inestimabile patrimonio di arte, cultura, natura, tradizioni, che rappresenta il fiore all’occhiello del territorio senese.

Celebrare il 2 giugno serve a riaffermare gli ideali che tengono insieme, da 74 anni, la nostra Repubblica; serve a ricordare le lotte e i sacrifici che stanno dietro i valori di libertà, uguaglianza e giustizia su cui si fonda il “patto sociale” racchiuso nella nostra Costituzione; serve a rafforzare la consapevolezza che il valore della democrazia sta realmente nella sua naturale vocazione al bene collettivo; serve a ribadire che solidarietà e unità d’intenti, anche nella prospettiva del rinnovato spirito europeo che si intravede all’orizzonte, sono l’unica via per affrontare le difficoltà del presente e costruire un futuro migliore.

Viva l’Italia. Viva la Repubblica. Viva Siena.