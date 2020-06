Un gruppo di 108 musicisti dell’Accademia Chigiana, tra docenti e allievi, ha messo a disposizione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un filmato in cui viene eseguito l'inno d'Italia, da diffondere in tutto il mondo in occasione della Festa della Repubblica. Al presidente Sergio Mattarella è piaciuto così tanto da inviare una lettera, firmata di suo pugno, a Nicola Sani, direttore artistico dell'Accademia. “Gentile maestro - si legge. - La ringrazio per avermi trasmesso il video dell'Accademia musicale Chigiana, istituzione di antico e riconosciuto prestigio. Vedere insieme maestri affermati e giovani allievi suonare, seppur a distanza, l'Inno d'Italia è di grande suggestione e di sicuro conforto, in una fase dolorosa della nostra storia nazionale, segnata però da grande spirito di solidarietà. Solidarietà anche tra le generazioni, di cui il video è un pregevole esempio. Sono sicuro che il vostro video rappresenterà all'estero il volto autentico del nostro Paese. La prego pertanto di far giungere a ai promotori e a tutti i musicisti che hanno partecipato all'iniziativa i miei complimenti e gli auguri più sentiti”.