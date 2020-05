Il Recovery fund, proposto dal consiglio europeo per permettere ai paesi dell'unione di affrontare la crisi, non si è dimenticato dell'Italia: su 750 miliardi previsti, le ha destinato 172,7 miliardi, dei quali 82 a fondo perduto (gli altri sono di prestiti). Soddisfatto il premier Conte che parla di "Ottimo segnale". Non la pensa allo stesso modo Sergio Cesaratto, professore di Economia monetaria europea all’Università di Siena. “Questa svolta - spiega a Il Sussidiario - mi sembra del tutto relativa e dagli effetti minuscoli. Si parla di fondo perduto, la verità è che verrà utilizzato il bilancio europeo 2021-27 per restituire ai mercati i soldi che verranno stanziati. Su 100 miliardi si dovrà poi restituirne come contributo al bilancio Ue circa 70. Probabilmente, considerando che stiamo parlando del bilancio europeo 2021-27, le risorse non arriveranno subito e dovranno essere restituite abbastanza presto. Inoltre, se devo essere sincero, a parte il bluff sul fondo perduto c’è un aspetto importante che mi spaventa riguardo ai soldi che l’Italia andrà a ricevere: l’uso che ne verrà fatto. I partiti della spesa facile si preparano a banchettare su queste somme distribuendole con poco criterio e dimenticando che vanno restituite a breve. Se devono essere impiegate male, quasi quasi sarebbe meglio che queste risorse non arrivassero proprio".