Coronavirus Siena, bollettino positivo: non ci sono nuovi casi. Tre guarigioni: due a Chiusi e una a Sarteano

Nessun nuovo caso, nessun decesso, tre guarigioni. Ancora un bollettino molto positivo per tutta la provincia di Siena quello del 27 maggio sull'emergenza Coronavirus dell'Azienda Usl Toscana Sud Est. La Usl ufficializza un solo tampone positivo nel suo territorio di competenza ed è a Massa Marittima, in provincia di Grosseto. Di contro le guarigioni sono otto, una in provincia di Arezzo, quattro in Maremma e tre nel Senese queste ultime riguardano i territori comunali di Chiusi (2) e Sarteano. Complessivamente restano in carico alla Asl 180 casi e sono soltanto 25 i pazienti ancora ricoverati negli ospedali. Oltre mille i tamponi effettuati.