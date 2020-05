Coronavirus in Toscana, salgono a 10.082 i casi di positività al 27 maggio 2020, 12 in più rispetto al giorno precedente.

I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 7.595 (il 75,3% dei casi totali).

I test eseguiti hanno raggiunto quota 238.667, 3.871 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.792.

Gli attualmente positivi sono oggi 1.460, -4,1% rispetto a ieri.

Si registrano 6 nuovi decessi, uno dei quali a Siena: 4 uomini e 2 donne, con un’età media di 79,5 anni.

I dati sono stati elaborati dall'Agenzia regionale di sanità e dall'Unità di crisi Coronavirus.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi, con circa 270 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 382 x100.000, dato di ieri).

Complessivamente, 1.297 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 46 rispetto a ieri, meno 3,4%). Sono 7.093 (meno 177 rispetto a ieri, meno 2,4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 3.567, Nord Ovest 3.251, Sud Est 275).



Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 163, 16 in meno di ieri (meno 8,9%), di cui 31 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri, meno 8,8%). È il punto più basso dal 9 marzo 2020 per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 12 marzo 2020 per i ricoveri totali.

(Leggi i dati sui morti in Toscana rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso)