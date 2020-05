Siena Coronavirus Fase 2, non ci sono più ricoverati nel reparto di terapia intensiva delle Scotte

E' una bella notizia per Siena e per la sua Fase 2 quella che arriva dal policlinico Santa Maria alle Scotte. Ovviamente si tratta di Coronavirus: al momento non ci sono più ricoverati nel reparto di terapia intensiva. Naturalmente il settore resta ancora a disposizione per la pandemia. Del resto si tratta di un reparto modulare, adattabile cioè alle necessità del momento, in grado di ospitare fino a quaranta pazienti. In queste settimane la terapia intensiva ha svolto un vero e proprio super lavoro, una fase che per il momento sembra essere superata. Tutti gli esperti e i sanitari continuano a raccomandare massima prudenza: distanza di oltre un metro tra una persona e l'altra, utilizzo della mascherina, disinfezione delle mani e degli ambienti di lavoro.