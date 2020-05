Siena, fase 2 e movida: rissa in Salicotto. Cittadini esasperati: "Servono più controlli"

Siena e movida. Sabato notte rissa in centro, proteste dei cittadini esasperati. E' accaduto nei giardini della contrada della Torre. Ennesimo episodio del genere nella zona di Salicotto, dove in passato sono state denunciati, da parte dei cittadini, confronti accesi tra giovani e un preoccupante giro di spaccio proprio lì dove di giorno giocano i bambini. Prima della pandemia, sia il Comune che le forze dell’ordine si erano presi l’impegno di vigilare e combattere questo stato di cose, che con l’avvento del Covid-19, che ha costretto tutti a rimanere a casa, il fenomeno si era attenuato. La fase 2, però, a quanto pare lo ha riportato a galla. Alle prime ore di domenica mattina, dunque, ci sono stati dei fronteggiamenti particolarmente accesi, conclusi con la fuga di tutti i protagonisti. “C’era un ragazzo che perdeva sangue dal naso - raccontano gli abitanti di Salicotto, sempre più esasperati. - Abbiamo segnalato tante volte, in passato che la situazione è grave e sembra di essere nel Bronx a due passi da piazza del Campo. Le forze dell’ordine devono controllare che vengano rispettate le norme? Benissimo. Ma visto che sono così vicine, vengano ogni tanto a farsi un giro anche da queste parti. Magari certi individui si spaventano anche solo a vederli e se ne vanno per sempre. Ci sentiamo abbandonati". Dall'inizio della pandemia, comunque, le forze dell'ordine stanno svolgendo un lavoro intenso e prezioso su più fronti, come conferma il fatto che Siena è una delle città dove la criminalità ha preso meno piede anche nella fase del Coronavirus. Adesso il lavoro si è intensificato per i controlli legati alla movida notturna, ma l'impegno è sempre garantito.

M.D.