Ancora un incidente sulle strade senesi, che con l'allentarsi delle norme più rigide stanno tornando ad animarsi di mezzi in movimento, per la voglia delle persone di ritrovare la libertà negata per tanto tempo e raggiungere luoghi a lungo proibiti. sulla Strada regionale 222 via Chiantigiana questa mattina, 24 maggio, si è verificato uno scontro che ha coinvolto due automobili e una moto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica dell'evento, e anche i vigili del fuoco del comando di Siena per liberare la carreggiata. Una persona è stata presa in carico dal personale sanitario del 118.