Comincia a chiarirsi il quadro del drammatico incidente avvenuto poco dopo le 13 di questa mattina, 23 maggio, nel comune di Chiusdino. In un primo momento, sembrava che fossero rimasti coinvolti due motociclisti, gli aggiornamenti invece chiariscono che è morto un uomo nello scontro tra una moto e un'auto, sulla Strada provinciale 73 bis, in località Montebello. Nel terribile impatto, il mezzo a due ruote ha preso fuoco e per il conducente non c'è stato niente da fare. Il personale sanitario del 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Siena, oltre alle forze dell'ordine che stanno ricostruendo la dinamica.