Il quotidiano bollettino diramato dalla Usl Toscana sud est per fare il punto sull’emergenza legata alla pandemia del Coronavirus riporta un nuovo caso registrato in provincia di Siena. Si tratta di una persona di 46 anni di Torrita, che si trova presso il proprio domicilio. Sotto questo punto di vista, è stata una giornata abbastanza tranquilla nella macro area, visto che complessivamente si è registrato solo un altro nuovo caso, nel Grossetano: una persona di 80 anni a Follonica. Sul fronte delle guarigioni, invece, Siena presenta ancora una volta lo zero in questa casella, una tendenza che si è ripetuta anche nei giorni scorsi.