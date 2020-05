Un'indagine dei carabinieri dei Nas di Torino, denominata "Gasolina" e condotta nel mondo del culturismo e della forma fisica, ha coinvolto anche il territorio di Siena. La fase di lockdown e l’impossibilità di frequentare le palestre, infatti, ha causato un uso maggiore di sostanze proibite e dopanti e, in un'operazione che ha portato i militari a fare centinaia di perquisizioni su tutto il territorio nazionale (7 delle quali nel senese), sono finiti nel registro degli indagati 2 persone di Monteriggioni, una di Siena e una di Colle Val d’Elsa. Il commercio avveniva attraverso chat criptate non intercettabili su Telegram e Messenger: analizzando i dispositivi telefonici e i computer sequestrati, però, i carabinieri hanno ricostruito una fitta rete di spaccio di sostanze dopanti e hanno individuato alcuni personaggi di spicco. Il metodo, che si articolava in 3 filoni, transitava attraverso profili Facebook "civetta" che creavano il contatto con il potenziale cliente. I pagamenti venivano effettuati esclusivamente via ricarica Postepay o bonifici Western Union. I reati contestati vanno dall’utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (doping) allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo nandrolone, alla ricettazione, all’esercizio abusivo di professione sanitaria, al commercio e somministrazione di farmaci in modo pericoloso per la salute pubblica al commercio di medicinali guasti e/o imperfetti ed infine alla ricettazione. Nel corso delle perquisizioni eseguite dai militari delle stazioni competenti per territorio, anche a Siena è stata sequestrata un’ingente quantità di farmaci dopanti di vario genere.