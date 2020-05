Si Mangia, il sito nato da un'idea del vulcanico studente Alberto Cessel che ha immediatamente coinvolto altri due amici fraterni, nel periodo di chiusura totale per l'emergenza Coronavirus si è posto come obiettivo quello di aiutare i ristoratori senesi mettendoli in contatto con i clienti per un servizio a domicilio mirato e senza sprechi. I tre giovani, fin dall'inizio, hanno chiarito di non agire per lucro e che la loro percentuale dovrebbe coprire le spese del web e dei fattorini per le consegne. Il successo, però, è stato così ampio da riempire le casse oltre il necessario. Per questo è stato deciso, ogni mese, di fare beneficenza. Dopo le 17 tessere alimentari donate a marzo al Magistrato delle contrade, per la spesa delle famiglie contradaiole in difficoltà, ad aprile la donazione è stata a favore delle Bollicine: 5 quintali di mangime per cavalli per un valore di 220 euro, un buono di 150 euro per l'acquisto di medicine veterinarie per gli animali del centro per diversamente abili e tre carte prepagate Conad del valore di 230 euro. La consegna è avvenuta nel suggestivo scenario della Fortezza, con tanti ringraziamento della presidente Letizia Cambi, accompagnata da alcuni ragazzi dell'associazione.