Un dramma ha colpito la comunità di Colle Val d'Elsa, ma anche l'intero territorio di Siena e il mondo dello sport anche oltre i confini provinciali. Un ragazzo del 2002 è morto, consumato in brevissimo tempo da un male terribile. Giocava a pallanuoto nell'Olimpia Colle. "E' con il cuore a pezzi - scrivono i dirigenti sulla loro pagina Facebook - che andiamo ad affrontare la giornata, sconvolti dalla terribile notizia che ci ha travolti con la forza del peggiore tsunami. Ciao Nico, i dirigenti della società Olimpia Colle Pallanuoto in cui sei cresciuto, i tuoi allenatori e i tuoi compagni, oltre che amici, si stringono nel dolore intorno ai tuoi familiari. Nessuno di noi potrà mai dimenticarti". La notizia si è diffusa in un baleno, e hanno cominciato ad arrivare gli attestati di cordoglio da ogni parte, compresi quelli delle altre società e del Comitato regionale, che tramite un suo rappresentante ha scritto: "Nico è stato il portiere della Rappresentativa della Toscana dei nati nel 2002. Oltre a piangere la straziante perdita di una giovane vita, vorrei ricordarlo come protagonista in vasca di una delle più appassionanti partite che la nostra rappresentativa abbia mai disputato. Grazie Nico. Riposa in pace". Il Corriere di Siena si stringe intorno alla famiglia per questa incolmabile perdita.