Un'altra giornata da zero casi per Siena e la sua provincia. Il bollettino diramato oggi, martedì 12 maggio 2020, dalla Asl Toscana sud est per fare il punto della situazione per quanto riguarda il Coronavirus ha dato l'ennesimo risultato positivo: nessuno è risultato contagiato, la fase 2 può procedere con maggiore fiducia. A questo, si aggiunge il numero dei guariti, che sono 4, tra i quali 2 sono di Sarteano, dove ultimamente le cose non sono state semplici con il Covid-19. Gli altri due sono uno a Siena a uno a Castelnuovo Berardenga. La strada procede dunque in maniera incoraggiante, anche se si moltiplicano gli inviti alla prudenza e a non abbassare la guardia.