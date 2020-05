L’iniziativa del Corriere di Siena di pubblicare sulle proprie un Palio al giorno può anche portare alla luce storie incredibili, che vale la pena raccontare. Quando dal cassetto dei ricordi è uscita la vittoria dell’Oca con Tittia su Guess del 2 luglio 2013, alcuni contradaioli di Fontebranda hanno segnalato il “magico poker” che caratterizzò quel trionfo così caparbio: a contrada, fantino e cavallo si aggiunge il proprietario di quest’ultimo, Fabio Romanelli, ocaiolo purosangue, ex dirigente nel 2005 con Fulvio Bruni e parente acquisito di Lazzaro Beligni detto Giove. Un pedigree molto prezioso. “Incredibile - racconta lui stesso. - Quella volta ho visto primo il mio cavallo nella mia contrada con un ragazzo a cui sono legato strettamente da un rapporto speciale. Non credo che altri proprietari possano dire altrettanto. Giovanni Atzeni è come un figlio, e il biancone è sempre con me, al prato, a godersi la meritata pensione”.