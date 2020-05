L’assessore alle politiche sanitarie del Comune di Arezzo, Lucia Tanti, ha usato parole pesanti nei confronti del Policlinico delle Scotte ("Il fatto che Siena non avesse una zona Covid19 è apparso - almeno a me- singolare", ha detto parlando della situazione all'ospedale San Donato della sua città) e adesso arriva la replica stizzita del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, insieme al direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese, Valtere Giovannini. "Le affermazioni dell’assessore Lucia Tanti in merito all’incapacità sanitaria dimostrata dalla città di Siena - dicono - ci lascia stupiti, per non dire sbigottiti. Utilizzare un argomento serio e, per taluni versi doloroso, qual è la pandemia da covid-19 al mero scopo di acquisire consenso elettorale, infatti, ferisce la sanità cittadina e, in particolar modo, tutti i professionisti delle Scotte che, da subito, si sono predisposti ad affrontare questa battaglia, per il bene dei cittadini del territorio comunale e non solo, in sinergia con l’amministrazione comunale. Mal si comprende, dunque, quanto affermato, alla luce di quanto fatto dalla direzione aziendale dell’Azienda ospedaliera che, in merito alla situazione di emergenza pandemica ha risposto tempestivamente alle esigenze sanitarie che progressivamente si sono manifestate, spesso anticipandole".