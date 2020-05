La procura di Siena ha chiuso l'inchiesta sul decesso di un bimbo di 10 mesi al policlinico delle Scotte, che coinvolgeva quattro medici. Come riporta la Nazione, il lavoro dei periti nominati dal gip Buccino Grimaldi aveva escluso colpe per tutti i professionisti, dunque l'indagine sembrava destinata all'archiviazione. Invece il pm Rosa ha stralciato il fascicolo per due degli specialisti coinvolti, chiedendo l'archiviazione perché non sono emerse responsabilità. I legali della famiglia non si sono opposti. Ha invece tenuto ferma l'ipotesi di omicidio colposo per due pediatre. La svolta è arrivata dopo che, a febbraio, è stata depositata l'integrazione sul caso fatta dai periti del pubblico ministero.