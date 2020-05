I carabinieri di Colle Val d’Elsa hanno rintracciato e tratto in arresto un 54enne originario di Poggibonsi, ma residente appunto a Colle, disoccupato, con precedenti denunce a carico, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Siena. L’uomo, vecchia conoscenza dei militari, deve scontare una pena di un anno e 6 mesi per essersi introdotto in una ditta e aver portato via il portafoglio di un dipendente contenente denaro e una carta di credito, che poi aveva utilizzato per un illecito prelievo. Dopo la redazione dei verbali in caserma, è stato condotto al carcere di Santo Spirito di Siena.