Da Siena a una delle più prestigiose università del mondo. E' questo l'iter del senese Andrea Vignini, uni dei 3 italiani e dei 180 migliori studenti a livello planetario selezionati, in 70 Paesi, dalla Harvard University per i propri corsi della Law School, riservati non solo a persone fresche di laurea, ma anche ad avvocati, docenti, specialisti in diritti umani. Uscito nel 2018 dalla scuola universitaria superiore Sant'Anna di Pisa (dopo essersi laureato presso l'Ateneo di quella città), ha già accumulato esperienze di spessore, come la collaborazione con l'ufficio del presidente del consiglio, quando era in carica Paolo Gentiloni, e un impiego di responsabilità all'interno della Banca d'Italia. "Andrò in una delle scuole di diritto più apprezzate al mondo - spiega sul sito internet del Sant'Anna, - non soltanto per la ricerca e la didattica, ma anche per la capacità e la volontà di formare la classe dirigente internazionale, selezionando i migliori profili al mondo sulla base del merito".