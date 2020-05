C’è anche un po’ di Siena nella visita virtuale on line (QUI) che permette di osservare le storie di Amore e Psiche, opera di Raffaello, Giulio Romano e Giovan Francesco Penni, e il pergolato e le specie animali di Giovanni da Udine su disegno dello stesso Raffaello a Villa Farnesina, a Roma. Tanto per cominciare, quella era la residenza romana di Agostino Chigi, ricchissimo banchiere senese amante dell’arte, vissuto tra il 1466 e il 1520, ed entusiasta committente proprio di Raffaello. In secondo luogo, il progetto digitale vede tra gli sviluppatori la ricercatrice Eliana Siotto del Cnr di Pisa, originaria di Monticiano.

Sempre a Villa Farnesina era in programma, a ottobre 2020, la mostra “Raffaello e l’Antico nella Villa di Agostino Chigi”, nella quale la storica dell’arte Costanza Barbieri, grazie a importanti prestiti anche dall’estero, avrebbe riallestito, almeno in parte, la collezione del Chigi nel suo luogo originario. Vista l’emergenza, è stata posticipata al 25 marzo 2021.