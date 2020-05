Ha suscitato una pioggia di polemiche la notizia pubblicata dal Corriere di Siena di oggi, 6 maggio 2020, su una delle novità contenute nella bozza di proposta per il regolamento per le licenze commerciali varato dalla giunta e che dovrà essere approvato dal consiglio comunale. In base a quanto riportato nel documento, nel centro storico non si potranno vendere le varie cianfrusaglie e i souvenir che non promuovono l’immagine di Siena e che non sono prodotti in Toscana. In pratica, sarà bandita tutta l'oggettistica raffigurante monumenti di altre città, ma anche tutto ciò che è riferito a Siena, se non è stato prodotto nel territorio toscano. Qui si va a toccare un giro che coinvolge magliette, biancheria per la casa, gadget, magneti, cartoline, riproduzioni di monumenti cittadini, ma anche maglie da calcio. Quello che non è “Made in Tuscany” non è ammesso nell'attuale "zona 1" e "zona 1 bis", che comprende, oltre al Campo, le vie immediatamente a ridosso, ma anche via dei Rossi, via Pantaneto, via San Pietro e Camollia. La cosa non è piaciuta ai commercianti, che nelle loro vetrine o sulle bancarelle hanno riproduzioni della torre di Pisa o di Palazzo vecchio a Firenze, ma anche t-shirt e altre cose prodotte fuori dai confini regionali. Sono dunque cominciate le richieste di chiarimento e le proteste, tanto che l'amministrazione comunale potrebbe aggiustare il tiro. L'assessore al commercio e al turismo, Alberto Tirelli, ha infatti scritto su Facebook: "La delibera ha appena iniziato il suo iter e ogni utile indicazione può essere accolta. Varieremo quel passaggio del nuovo regolamento da «aventi sede produttiva entro il confine della Regione Toscana» a «aventi sede produttiva in Italia»".