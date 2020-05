Malgrado le difficoltà e il forte bisogno di aiuti da parte delle istituzioni, i ristoratori senesi non si fermano. “Stiamo cercando di organizzare una filiera - spiega Michele Vitale, presidente Fiepet Confesercenti - per coordinare meglio e organizzare le consegne dei ristoratori iscritti. L’asporto dà un’opportunità. Sono molto scettico sulle riaperture con quelle restrizioni. Le persone saranno comunque più inclini a consumare a casa. Si vede tanta gente in giro, ma anche molta accortezza. Le persone che passano sono tutte munite di mascherina, guanti e rispettano le distanze. Sono contento, è il modo giusto di ripartire”. Vitale ringrazia l’amministrazione comunale: “Ha agito nel migliore dei modi, chiudendo al momento giusto e riuscendo a far rispettare le regole, così è stato possibile controllare il contagio. L’aiuto del sindaco De Mossi per gli esercizi è molto importante: in questo momento, se si vuol far rivivere bar e ristoranti, è necessaria una mano concreta”.