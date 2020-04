Coronavirus, il rettore Frati: "Così abbiamo tutelato studenti e didattica". Piano Università per il futuro

di Arianna Falchi

L’Università di Siena guarda al futuro. Non si è mai fermata l’attività didattica ed ora, come racconta il rettore Francesco Frati, si pensa ad organizzare nel migliore dei modi i prossimi mesi, anche per accogliere i nuovi studenti che sceglieranno l’ateneo. “Tenuto conto dell’emergenza, le cose sono andate bene e stanno andando sempre meglio, soprattutto per la capacità di tenere gli studenti impegnati con attività didattiche programmate svolte in digitale – spiega il magnifico - Abbiamo usufruito dell’esperienza avuta negli anni precedenti con la teledidattica”. La carta vincente è stata la tempestività nell’organizzare i nuovi metodi di insegnamento online. “Prima ancora che venisse imposto il blocco, ci eravamo preparati con le varie piattaforme e i tecnici dei servizi informatici sono stati pronti a sostenere i docenti in questo rinnovo”, questo ha permesso la continuità della didattica, fornendo agli studenti la possibilità di proseguire la loro carriera. L’ambito che ha più risentito del lockdown, è stata la ricerca: “Ad oggi, la stragrande maggioranza degli insegnamenti sono svolti in digitale, così come sono stati confermati appelli di laurea ed esami. Ci duole dover limitare l’accesso a dipartimenti, biblioteche e laboratori, quindi a tutta l’attività di ricerca che si è dovuta fermare. La ripartenza in questo campo è il nostro obiettivo principale nella fase 2, favorendo le missioni all’estero, gli scavi ed il ritorno dei ricercatori nei loro luoghi”. Più nebuloso, lo scenario che si andrà delineando dopo la ripartenza. Molte delle città facenti parte delle zone più colpite dal Coronavirus, sono tra le più gettonate dagli studenti di tutta Italia in tempi normali. Questo potrebbe rendere Siena più appetibile sul mercato universitario. “Non è chiarissimo quale sarà lo scenario. Sappiamo di essere un ateneo molto attrattivo per gli studenti che arrivano da fuori regione, per la qualità della didattica e della vita. Questo al di là della situazione e dei territori maggiormente colpiti. Credo che gli studenti sappiano bene ciò che offre Siena: un luogo tranquillo dove vivere e studiare e, soprattutto, l’ottimo rapporto tra docente e studente. Noi puntiamo su questo tratto saliente della nostra università”. Le lezioni telematiche dureranno sicuramente fino al termine del semestre ma, da ottobre, il rettore Francesco Frati vorrebbe riportare gli studenti in classe. “Vogliamo far tornare i ragazzi in aula, affiancando le lezioni in digitale per favorire quelli che potrebbero avere difficoltà a tornare a Siena”. Si lavora anche sull’organizzazione delle lezioni, così da poter garantire il rispetto delle norme di sicurezza. “Preoccupazione legittima, influirà molto sulla nostra capacità organizzativa. Abbiamo gli spazi, dobbiamo saperli usare. Magari sdoppiando le classi come già facciamo con alcune lezioni di medicina. Uno dei metodi per ovviare a questa potenziale necessità sarà un calendario delle lezioni ben strutturato, magari utilizzando la teledidattica interna. Studenti divisi in due aule adiacenti, con il docente fisicamente in un’aula e l’altra collegata per via telematica".