Segnali di ripresa nell’edilizia valdelsana. Dopo settimane di stop obbligatorio dovuto al contenimento della pandemia da Coronavirus, seguendo scrupolosamente le disposizioni dei decreti, qualcuno riapre i battenti tra Poggibonsi e Colle. Lo fa in maniera parziale ma è già un ottimo segno. Perché resistere, al tempo di Covid-19, per un’impresa è davvero dura. Tra cassa integrazione che tarda ad arrivare, lavori sospesi e stipendi e fornitori da pagare. Torna operativo un importante cantiere edile stradale di pubblica utilità per il completamento di un appalto già in essere e si riavvia anche i lavori di manutenzione edile per una impresa che opera nel settore alimentare. Il tutto, con l’attivazione di accorgimenti per la sicurezza individuale dei lavoratori.