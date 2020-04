Una maratona musicale in streaming, una piattaforma per raccogliere fondi in favore del progetto di solidarietà alimentare della fondazione Territori sociali Alta Valdelsa. #festeggiamoSanLuccheseinsieme, è l’iniziativa del coro Servi della Gioia in programma martedì 28 aprile alle 21. Il giorno della festa del patrono di Poggibonsi come opportunità di beneficenza grazie alla musica. Il Coronavirus ha cambiato radicalmente celebrazioni che altrimenti sarebbero state occasioni d’incontro tra le persone, mentre ora l'imperativo è evitare assembramenti e garantire massima sicurezza. Qui entra in gioco la diretta streaming su più piattaforme - Facebook, YouTube ed Instagram - dello spettacolo musicale del coro Servi della Gioia. Spettatori a casa, dunque, a seguire l’evento con il palco che non è quello del Teatro Politeama, come tradizione, ma virtuale. Parteciperanno la Scuola pubblica di musica, l’associazione musicale La Toscanina, il Music Tribe e la Ballet Academy. “Ciò che proponiamo sarà una maratona musicale dove ognuno eseguirà un brano pensato e realizzato per l'occasione", spiega il maestro Emanuele Biotti, direttore dei Servi della Gioia e promotore dell’iniziativa. La collaborazione per il supporto tecnico sarà fornita da Tvedo tv, che si occuperà della diretta streaming, durante la quale ci saranno anche interventi, uno di questi del sindaco David Bussagli.

Lo spettacolo, prosegue Biotti, “è il nostro modo per essere vicini a tutti i poggibonsesi e per ringraziare chi fino ad ora si è speso per affrontare questa terribile emergenza”. All'appuntamento è legata una raccolta fondi attraverso la piattaforma Gofoundme, con il ricavato devoluto alla Territori sociali Alta Valdelsa, che in queste settimana si è occupata dell’erogazione dei buoni alimentari destinati a famiglie e soggetti in difficoltà per l’emergenza sanitaria.

Filippo Tecce