Nuove Acque, l'azienda che gestisce il servizio idrico nei comuni di Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga e Torrita di Siena, rinnova le agevolazioni tariffarie per le cosiddette utenze socialmente deboli e per le famiglie numerose. In questo periodo particolarmente critico, inoltre, incrementa i fondi a disposizione per aiutare le utenze in difficoltà. E' aperto infatti il bando per ottenere due bonus integrativi, ma considerando la particolare situazione di emergenza sanitaria, il Consiglio di amministrazione ha adottato un'ulteriore misura straordinaria di sostegno agli utenti: un fondo, costituito con risorse proprie, di altri 150 mila euro complessivi già accessibile a tutti i Comuni del territorio servito, che si sommano ai circa 430 mila che finanziano i due bonus e ai 140 mila del bonus nazionale. Con questa ulteriore misura, nel 2020 i contributi di “welfare” per il servizio idrico integrato ammonteranno ad oltre 700 mila euro. “Visto il difficile momento di emergenza - spiega il presidente Paolo Nannini - siamo consapevoli che la necessità è immediata anche per chi in questo momento non sta lavorando. Con questa ulteriore misura diamo una risposta immediata ai fabbisogni degli utenti in difficoltà”.