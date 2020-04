Caterina allarga le sue competenze. L’assistente virtuale del servizio demografico del Comune di Siena, adesso, risponde anche alle domande sul Coronavirus. Si potranno chiedere gli aggiornamenti sul decreto #IoRestoaCasa, sulle vigenti disposizioni nazionali e locali relative all'emergenza sanitaria, il modulo di autocertificazione (scaricabile direttamente dalla chat), le attività consentite e quelle vietate, quali spostamenti sono possibili nel territorio municipale, quali numeri chiamare in caso di emergenza, le misure adottate per contenere l'epidemia, gli orari e le modalità di accesso agli uffici comunali.

Per iniziare una conversazione con Caterina occorre collegarsi al sito www.comune.siena.it e cliccare in basso a destra, sull’icona colorata con il simbolo della chat. Si può digitare sulla tastiera la domanda o utilizzare il comando vocale, premendo il simbolo del microfono. Caterina è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per assistere gli utenti durante tutta la conversazione anche con suggerimenti automatici.