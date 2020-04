L'emergenza Coronavirus ha stravolto vita e abitudini di tutti, e anche i ritmi degli studenti. Davanti alla sospensione delle attività scolastiche, infatti, l’assessore all’istruzione del Comune di Siena, Paolo Benini, rivedrà la situazione del servizio di trasporto per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale. "Si provvederà, a partire dal mese di giugno 2020 - spiega, - a comunicare le modalità di rimborso, o compensazione a vantaggio degli utenti per il periodo di abbonamento non usufruito. Le modalità, in corso di definizione, saranno successivamente rese note attraverso apposita comunicazione, sul sito internet www.comune.siena.it e su quello dell'azienda di trasporti (www.tiemmespa.it)". Sarà importante conservare il proprio abbonamento in originale, anche ai fini della detraibilità della spesa dalla dichiarazione dei redditi. L’amministrazione, per agevolare gli utenti nelle operazioni di iscrizione al servizio per il 2020/2021, sta inoltre predisponendo un'apposita piattaforma online, che verrà al più presto attivata.