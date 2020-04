Coronavirus, donna positiva da Bergamo a Siena affittando ambulanza: ricoverata e denunciata con la sorella

Positiva al Coronavirus, affitta ambulanza privata e si reca da Bergamo all’ospedale di Siena insieme alla sorella: ricoverate entrambe e denunciate dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. L’azienda ospedaliero-universitaria Senese ha dato mandato al proprio ufficio legale di sporgere denuncia nei confronti di due persone, una donna proveniente da Bergamo, positiva al Coronavirus, e sua sorella, domiciliata a Siena ma anche lei proveniente dalla città lombarda, dove avevano prestato assistenza ai genitori, entrambi deceduti alcuni giorni fa a causa del Covid-19. Le due donne, incuranti dei divieti e della normativa vigente e senza alcun preavviso, dalla Lombardia hanno affittato un’ambulanza privata con autista, e hanno raggiunto la Toscana, presentandosi al pronto soccorso del policlinico Santa Maria alle Scotte per essere assistite nella struttura senese.

"È una storia che ci ha lasciati increduli – spiega Valtere Giovannini, direttore generale delle Scotte – non solo per come è avvenuta ma anche perché non è accettabile che una persona positiva al Coronavirus, insieme a sua sorella, sia riuscita ad affittare un’ambulanza privata con autista e a farsi portare in un’altra regione senza alcun lasciapassare sanitario e soprattutto senza la certezza di un trasporto sanitario protetto. Le signore hanno annunciato la loro venuta, contestualmente alla notizia di positività certa di una delle due, quando erano a pochi chilometri dall’ingresso del pronto soccorso delle Scotte, contattando il 118 che ha immediatamente avvisato i colleghi del pronto soccorso senese, dove sono state prese tutte le precauzioni del caso. La donna lombarda è stata immediatamente ricoverata presso il padiglione Covid e sua sorella è stata immediatamente sottoposta agli accertamenti Covid-19 ed è stata ricoverata anche lei in via precauzionale. La signora – prosegue Giovannini – ha riferito di aver deciso di venire a farsi curare a Siena dove risiede la sorella, a seguito della scomparsa dei genitori. Comprendiamo la drammaticità della situazione ma non si può mettere a rischio la salute degli altri. Se ci avessero informato preventivamente o per il tramite del nostro sindaco, avremmo organizzato, se possibile nell’attuale quadro normativo, un trasporto sanitario protetto".

In Toscana continua a crescere il numero di decessi da Covid-19