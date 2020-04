Siena, emergenza Coronavirus, gli studenti bloccati in Honduras atterrati a Francoforte

E' atterrato stamattina, venerdì 3 aprile, a Francoforte l'aereo con gli studenti che erano rimasti bloccati in Honduras per l'emergenza Coronavirus. Tra loro, anche le due ragazze di Siena, Ginevra Brogi e Roberta Gambassi. Il volo, da San Pedro, su un aereo appositamente inviato dalla Germania per il rimpatrio dei cittadini europei. Sullo stesso aereo anche una ragazza di Montevarchi, in provincia di Arezzo, Miriam Belkarmi. Dopo l'arrivo a Francoforte il trasferimento in Italia. Della vicenda si è interessato direttamente anche il sindaco di Siena Luigi De Mossi. In Honduras è stato decretato il coprifuoco razionata acqua e d energia elettrica.