Siena, emergenza Coronavirus, sale il numero delle vittime a Siena. Nuovo decesso provocato dal Covid-12

Sale il numero delle vittime per Coronavirus a Siena. Giornata di lutto a Abbadia San Salvatore per la morte di una donna di 66 anni. La notizia è giunta nella tarda serata di giovedì, 2 aprile, suscitando nella popolazione il più profondo sconforto. Molto conosciuta anche per la sua attività nella parrocchia del santissimo Salvatore, si è sempre distinta per generosità, umanità e spirito di servizio. Ne hanno dato l'annuncio il parroco don Giampaolo Riccardi e il sindaco Fabrizio Tondi, i quali hanno espresso il loro dolore e la più sentita vicinanza alla famiglia. La donna era ricoverata all'ospedale di Arezzo. Sale a 12 il numero delle vittime in provincia di Siena.

Nuovi casi, positivo un bambino di un anno