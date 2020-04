Coronavirus, sarà possibile decidere di fare il test in un laboratorio privato, pagando 30 euro

Sarà possibile effettuare il test per conoscere la positività al Coronavirus anche in un laboratorio privato. Al Centro diagnostico senese sarà possibile fare il test per sapere se si ha, o se si ha avuto, il virus Sars-Cov-2, magari anche con lievi sintomi oppure anche solo in maniera asintomatica ma avendo in tal caso sviluppato gli anticorpi. La notizia arriva dallo stesso gruppo privato, e direttamente dal suo proprietario Carlo Arezzini: “Ci stiamo attrezzando per effettuare questo tipo di analisi – afferma infatti Arezzini – La richiesta ci è arrivata direttamente dall’ospedale senese, noi siamo assolutamente disponibili a farlo e adesso dobbiamo vedere quale potrà essere la maniera ottimale”.



Ci sono vari kit a disposizione, il gruppo privato dovrà scegliere il più sicuro e attendibile. “Alcuni possono dare una risposta entro mezz’ora, altri entro un’ora – dice Arezzini –. Le risposte sono comunque rapide. Noi utilizzeremo quelli più sicuri e che saranno in grado di fornire delle indicazioni certe. Il costo potrà aggirarsi sui 25-30 euro, naturalmente prima dovremo capire quanto verrà a costare a noi fornire il servizio. Per poterlo fare dovremo anche acquistare delle apparecchiature che sono necessarie".