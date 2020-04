Palio di Siena e Coronavirus, ecco le date nella quali saranno corse le due carriere e l'ipotesi straordinario

Rinviare il Palio di luglio al 22 agosto, e quello del 16 agosto al 26 settembre. E' questa l'ipotesi della quale hanno parlato i priori ed i capitani con il sindaco Luigi De Mossi. "Una riunione molto costruttiva" ha spiegato il sindaco.

La decisione è presa, ma dovrà fare i conti con le disposizioni per arginare il contagio al Coronavirus che saranno date a livello nazionale. Per questo priori, capitani e sindaco hanno ritenuto di attendere fino al 10 maggio per eventuali nuovi sviluppi. In quella data sarà più chiaro se esisterà l'impossibilità di correre o se, nel caso si dovesse aspettare a fine estate, organizzare un solo Palio, il 26 settembre, come straordinario e quindi con nuova estrazione a sorte delle contrade.