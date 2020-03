Chiuso un centro di accoglienza Cas in provincia di Siena

EPIDEMIA

Coronavirus negli Usa: 183.532 contagiati , 3.727 morti. Trump: "Arrivano due settimane difficili"

Tono cupo come mai. Donald Trump si è presentato alla consueta conferenza stampa giornaliera in maniera dimessa. "Le abitudini di ora dureranno molto a lungo, dalla mancata stretta di mano a lavarsi le mani" dice il presidente degli Stati Uniti. Dalla Casa Bianca a Washington, per fare il punto sulla lotta al Coronavirus, Trump avvisa: "Voglio che tutti gli americani siano preparati per i giorni ...