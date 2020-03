Siena, emergenza Coronavirus, fermati in auto inventano di dover andare a fare la spesa: multati

Emergenza Coronavirus, continuano i controlli da parte della guardia di finanza di Siena per il rispetto dei decreti governativi emanati con lo scopo di limitare gli spostamenti e così il contagio da Covid-19.

"In particolare - spiegano dal comando provinciale delle fiamme gialle - proprio durante uno di tali controlli effettuato nel capoluogo, una pattuglia ha fermato una autovettura al cui interno erano presenti due giovani, di 27 e 20 anni, i quali, sprovvisti della prevista autodichiarazione, non erano in grado di giustificare lo spostamento. Solo dopo diversi minuti, uno dei due ha provato a motivare genericamente l’uscita con la necessità di “fare spesa”, tentando in tal modo di eludere le restrizioni imposte dalle disposizioni vigenti.Tuttavia, il posto di controllo effettuato dai militari era molto distante dalla abitazione dei due soggetti ed in una zona in cui non erano presenti nelle vicinanze alcun market. Oltretutto a specifica richiesta, tesa a verificare la veridicità di quanto affermato, i due non erano in grado di precisare neanche presso quale supermercato avessero intenzione di recarsi. Si rammenta, infatti, che lo spostamento all’interno dello stesso comune è ammesso esclusivamente per “situazioni di necessità”, “motivi di salute” e “comprovate esigenze lavorative”.

Adesso dovranno pagare una sanzione, che sarà decisa dal prefetto di Siena, che prevede il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro.

Anche i droni per controllare la città.