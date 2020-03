Coronavirus, bambini con retinoblastoma. L' ospedale di Siena "Spostate solo le visite di controllo"

"I bambini affetti da retinoblastoma (tumore dell’occhio dell’età pediatrica), con presenza di malattia in atto, problematiche urgenti e nuovi casi di retinoblastoma, continuano ad essere diagnosticati e trattati con immediatezza". E' la risposta che arriva dall'ospedale di Siena Le Scotte dopo la richiesta di spiegazioni da parte di un gruppo di mamme con bambini malati.

"A causa dell’emergenza nazionale Covid-19, per contenere al massimo gli ingressi in ospedale e quindi ridurre il rischio di contagio - precisano dalle Scotte - sono state spostate solo le visite di controllo dei bambini in remissione di malattia e tutte le condizioni cliniche che potevano essere rinviate di poche settimane, a giudizio del medico, come conferma la responsabile del centro retinoblastoma, dottoressa Doris Hadjistilianou: "In linea con gli altri centri italiani e internazionali che si occupano di retinoblastoma – spiega Hadjistilianou – abbiamo rimandato di alcune settimane solo i bambini in assenza di malattia, senza rischi per la salute dei piccoli, e abbiamo mantenuto la tempistica dei controlli di chi è sotto terapia. Le terapie focali quali crioterapia, laserterapia e chemioterapia intravitreale, di pertinenza dell’oculista oncologo, sono garantite nei tempi programmati, come pure la chemioterapia sistemica da parte dei nostri oncologi pediatri e la chemioterapia intra-arteriosa da parte dei nostri neuroradiologi interventisti, e vengono inoltre regolarmente effettuate tutte le risonanze pediatriche. Per quel che concerne invece i criteri di selezione e per i pazienti in remissione completa – prosegue Hadjistlianou - al fine di rimandare i controlli programmati, prendiamo in considerazione il numero di mesi in remissione completa e la presenza di eventuali recidive precedenti, la lateralità della malattia, i tipi di terapie effettuate e la genetica della malattia. Abbiamo sempre prestato la massima attenzione ai nostri piccoli pazienti e stiamo continuando a farlo".



Inoltre quello senese è stato il primo centro di oncologia oculare pediatrica in Italia a sottoporre a tampone Covid-19 in ingresso sia i genitori che i bambini, per garantire la sicurezza di tutti, operatori e pazienti. Il tampone viene fatto 48 ore prima di accedere alla struttura e la risposta viene data prima dell’ingresso in ospedale. "Comprendiamo umanamente la preoccupazione dei genitori dei piccoli – conclude Valtere Giovannini, direttore generale – ma i nostri professionisti di oncologia oculare pediatrica hanno valutato attentamente caso per caso, con la massima attenzione alla tutela della salute dei piccoli pazienti a cui auguriamo tutto il bene possibile".