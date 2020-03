Siena, emergenza Coronavirus: controlli della polizia municipale con pattuglie e droni. 5 persone sanzionate

pandemia

Joan Baez incoraggia l'Italia e canta "Un mondo d'amore" di Gianni Morandi

L'Italia scopre di avere un'amica in più che le è vicina in un momento non facile come quello dei giorni del Coronavirus. E' Joan Baez, la 79enne cantautrice americana che ha voluto inviare agli italiani un messaggio pieno d'amore e di speranza, confessando che "i video di persone che in Italia cantano dai loro balconi è fonte di ispirazione per tutto il mondo". Joan ha preso così la sua chitarra ...