Coronavirus, a Siena altri 12 casi: anche una bambina di 11 anni. Ad Arezzo 15 contagi, a Grosseto 5

Zaia: mascherine ci sono, chi esce vicino a casa non va multato

Roma, 30 mar. (askanews) - Con quasi 100.000 (99.588) tamponi effettuati, quasi 20.000 persone in isolamento (19.895), di cui 8.724 positive, e 747 decessi, si profila una settimana cruciale per la battaglia al coronavirus in Veneto, con il picco - ha annunciato il governatore Luca Zaia - atteso per il 15 aprile. Intanto - ha detto il presidente leghista - la grande massa di mascherine di ...