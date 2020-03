Siena: "I nostri figli sono pazienti oncologici ma per colpa del Coronavirus saltate le visite di controllo"

Alessia, 2 anni e mezzo, Alessio 3 anni e mezzo, Federico 2 anni, Martina 14 anni, Nikole 4 anni, Luis 2 anni, Luigi 7 anni, Pietro 19 mesi, Martina 2 anni e 10 mesi, Federico 7 anni, Alice 6 anni, Michele 7 anni, Chanel 4 anni, Sole 2 anni, Giacomo 3 anni, Nicolò 18 mesi e Anna 7 anni. Sono tutti bambini affetti da una malattia rara che si chiama retinoblastoma. Pazienti oncologici dell'ospedale Le Scotte di Siena.



"Da quando è scoppiata la pandemia del Covid 19 - spiega un gruppo di mamme proveniente da tutte le parti d’Italia- purtroppo tutti gli ospedali hanno dovuto dare priorità a questo virus. Ci teniamo a precisare che concordiamo assolutamente che la concentrazione dei medici sia rivolta a tutti i pazienti che si sono ammalati e ne approfittiamo per ringraziarli per il lavoro che stanno svolgendo in maniera eccellente. A causa di questo alcuni servizi non sono stati garantiti. Tra questi ci sono i bambini oncologici con Retinoblastoma. Purtroppo la direzione sanitaria dell'ospedale Le Scotte ha ritenuto necessario ridurre le visite e garantire solo i controlli per i bambini in terapia mentre i bambini che effettuano controlli ogni 4-5-6-7-8 settimane sono stati spostati senza una data precisa".

A spiegare meglio cosa sta succedendo una mamma del gruppo. "Mia figlia che risulta in remissione da settembre 2019 ultimo giorno di terapia della piccola, da lì in poi i controlli erano ogni 4 settimane per arrivare a dicembre dove ci viene dato il controllo a 6 settimane. Così la piccola si presenta il 3 febbraio e ci vengono date altre 6 settimane quindi il controllo era stato fissato per il 16 marzo. Ma accade ciò che temevo, mi chiamano dicendomi di anticipare la visita all'11 marzo poi mi richiamano altre due volte per spostare la data alla fine mi dicono di non andare perché per ora non possono vederla perché hanno deciso di vedere solo 6 bambini a settimana divisi in 2 giorni, quando normalmente sono 15/20 bambini un giorno e 15/20 un altro giorno. Nei giorni seguenti invio una mail al dirigente sanitario, il quale conferma che per una decisione organizzativa hanno deciso di mantenere attive solo le visite urgenti. Mia figlia combatte da quando aveva 4 mesi contro questo tumore e come lei tanti bambini e per anni ci hanno sempre detto che dovevamo sempre stare in guardia anche quando le cose sembrano andar bene e adesso tutto ad un tratto ci hanno risposto che come hanno aspettato 6 settimane possono aspettare anche 8 o 9. Ma non è così perché se tutto va bene ci hanno detto che li vedranno a fine aprile, cosa assolutamente inaccettabile perché i nostri figli non hanno una gamba rotta o un mal di pancia bensì un tumore maligno molto subdolo che si può presentare in qualsiasi momento".

La richiesta di queste mamme è quindi che siano organizzate le visite all'interno dell'ospedale di Siena.

