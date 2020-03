Siena, emergenza Coronavirus, sono 34 i positivi alla casa di riposo: 22 ospiti e 12 operatori

Emergenza Coronavirus, a seguito dei 97 tamponi eseguiti sugli ospiti e sul personale della residenza sanitaria assistita di Sarteano, in provincia di Siena, risultano: 34 casi positivi, 60 negativi, 3 test da ripetere. I positivi sono così distribuiti: 22 pazienti, 12 tra il personale.

"In queste ore - spiega il sindaco di Sarteano Francesco Landi dalla sua pagina Facebook - stiamo lavorando senza sosta per garantire l'organizzazione del lavoro nella casa di risposo, dividendo i piani, gli spazi e i percorsi nella struttura per positivi e negativi. Sono arrivate ulteriori forniture di dispositivi di protezione individuale, continuano le misure rafforzate di sanificazione (già in atto) più volte al giorno della struttura, messo in atto tutto quanto previsto dalle indicazioni della Usl, che ringrazio per il continuo supporto operativo e per l’unità Operativa Usca composta da un medico e un infermiere attivata e presente in struttura fin da questa mattina (domenica 29 marzo), insieme alla protezione civile che sta allestendo tende esterne alla struttura per rendere più sicuro l’accesso e l’uscita dalla stessa.La buona parte dei positivi sono asintomatici, sia tra i dipendenti che tra i nostri anziani. I dipendenti positivi sono a casa e seguono i protocolli previsti dal servizio sanitario sulla quarantena. Così come risultano in malattia da alcuni giorni, fin dai primi sintomi influenzali, 7 dipendenti".



