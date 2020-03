Alberto Cessel, senese della Pantera e figlio di due cestisti, alla carriera nel basket (che lo ha portato anche in America e in azzurro nelle Nazionali giovanili) ha preferito quella universitaria ed è un brillante studente a Newcastle, in Inghilterra. Sta quindi vivendo, lontano dal suo paese, l'emergenza Coronavirus nella patria di Boris Johnson, profeta dell'immunità di gregge e costretto alla fine ad arrendersi e a dettare le stesse prescrizioni in vigore in Italia. Tra l'altro, lui stesso è risultato positivo. "Il premier - spiega Cessel dal Regno Unito - ha provato a lungo a raccontare che qui non sarebbe successo niente del genere, facendo però dei discorsi in cui il senso era di lasciar morire la gente. Quando ha detto di prepararsi a perdere i propri cari, subito dopo ha aggiunto che non sarebbero state chiuse le scuole né bloccati i grandi eventi. Io ho pensato che non avevo alcuna intenzione di affidare la mia salute a chi la pensa in una maniera del genere e mi sono chiuso in casa malgrado non ci fosse nessun ordine. Tra l'altro si erano già registrati un paio di casi nei pressi di Newcastle, ma i due atenei della città, come i tanti pub e punti di ritrovo per i giovani, erano tutti aperti. Sono andato a fare la spesa, ho accumulato provviste in tempi non sospetti e, per assurdo, mi è andata benissimo. La prima psicosi è esplosa 3 o 4 giorni dopo, ora se vai nei supermercati non trovi neanche un pacco di pasta. Per un paio di settimane non penso di avere particolari preoccupazioni, ma se la cosa dovesse prolungarsi troppo, cercherei il modo di tornare a Siena, seguendo ovviamente tutte le precauzioni che un simile spostamento comporterebbe”.