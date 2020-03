Siena, emergenza Coronavirus, fermata auto con a bordo tre ragazzi. Fuori casa senza motivo, multa da 533 euro

Emergenza Coronavirus, controlli delle forze dell'odine per far rispettare i decreti governativi. I carabinieri della stazione forestale di San Gimignano, nell’ambito dello svolgimento di servizi finalizzati a contrastare l’emergenza epidemiologica in corso, hanno controllato venerdì 28 marzo un’autovettura con a bordo tre ragazzi di origine straniera, due 23enni e un 20enne, tutti con precedenti denunce a carico e residenti in Valdelsa. I militari con il supporto dei colleghi della stazione territoriale carabinieri di San Gimignano hanno proceduto a perquisizione personale e veicolare, all’esito della quale è stato rinvenuto, all’interno dell’abitacolo, un coltello a serramanico di 23 centimetri di lunghezza e una lama di 12, che è stato posto sotto sequestro probatorio penale. Il proprietario dell’autovettura e conducente all’atto del controllo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per la detenzione e il porto abusivo di un’arma bianca. Tutti e tre i soggetti controllati, inoltre, trovandosi in giro senza giustificato motivo, sono stati sanzionati a norma del predetto decreto con sanzione amministrativa pari ad 533,33 euro (oppure 373,34 euro se oblata entro 30 giorni dalla contestazione/notifica).

Controlli a tappeto per far rispettare le regole