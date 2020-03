Tra i molti interrogativi sul tavolo del sindaco di Siena Luigi De Mossi c'è anche quello sulle feste titolari delle Contrade, a fortissima probabilità di annullamento a causa dell'emergenza Coronavirus. "Ho convocato il rettore del Magistrato - spiega il primo cittadino - insieme ai priori per decidere quale atteggiamento tenere. Si possono eventualmente trovare altre date, ma è una decisione da prendere insieme. Difficile girare con le mascherine o senza il popolo, sarebbe una cosa innaturale. Per quanto riguarda il Palio, a me costa molto dover pensare di traslare quello di luglio, sperando che non sia necessario valutare la cosa anche per agosto. A breve faremo una sessione monografica della giunta. La decisione spetta all’amministrazione, ma non possiamo non ascoltare anche le Contrade. Certo non posso pensare di non vedere gente sui palchi, in piazza e alle finestre. La preoccupazione è tanta, vedremo”.