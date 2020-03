Un periodo di isolamento, con norme rispettate malgrado le difficoltà e la voglia di riprendere le vecchie abitudini. Il Coronavirus sta mettendo a dura prova la resistenza delle persone e, malgrado i comportamenti adeguati all'emergenza sanitaria, la fine non è detto che sia vicina. "Non aspettiamoci - spiega Emanuele Montomoli, infettivologo e anima della Vismederi - di svegliarci un giorno con un'improvvisa e costante diminuzione dei casi. Quando vengono prese misure di contenimento, come è accaduto in Italia, il numero di contagi e di morti si stabilizza per un lasso di tempo e poi pian piano scende. Ma deve trascorrere qualche mese. E soprattutto, ripeto, non ci sarà un giorno della liberazione, in cui la pandemia verrà dichiarata terminata e allora tutti potremo uscire a fare festa nelle strade per la sconfitta del virus. Anche quando i casi diminuiranno, se non staremo attenti si verificherà un’ondata di ritorno e un nuovo aumento dei casi di positività”.

Anche l'estate, dunque, si prospetta anomala... "Forse un po’ il virus nei mesi caldi sarà meno presente, ma i numeri caleranno solamente con il passare del tempo e con l’arrivo del vaccino. Vedo estremamente difficile l'ipotesi che si possano disputare i due Palii: pensare a 10mila o 20mila persone tutte insieme in Piazza del Campo è al momento improbabile”.