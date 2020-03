Siena, emergenza Coronavirus, la Fondazione Monte dei Paschi sospende il bando campi solari

Emergenza Coronavirus, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena sospende il bando campi solari. Tenuto conto del procrastinarsi della situazione di emergenza sanitaria legata al Coronavirus e della normativa in materia di contenimento dei contagi in vigore, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha deciso di sospendere il bando Campi Solari edizione 2020 (la cui scadenza era fissata al 31 marzo 2020) a causa del considerevole mutamento delle circostanze rispetto al momento della sua emanazione.



"A fronte di un contesto sanitario e normativo in continuo mutamento, infatti, le prospettive ancora molto incerte sul futuro rischierebbero - spiegano dalla Fondazione Mps - di rendere inattuali, se non impraticabili, le attività educative progettate per la prossima estate, vanificando le energie progettuali e le risorse messe in campo. Consapevole dell’impegno degli enti in vista della presentazione di eventuali domande a valere sul bando, nonché dell’urgente bisogno di coadiuvare il settore non profit nel superamento dell’attuale momento di sofferenza anche economica, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena si riserva, anche alla luce degli sviluppi dell’emergenza sanitaria attuale, di emanare nei prossimi mesi nuove misure al fine di offrire soluzioni e risposte adeguate ai bisogni socio-educativi delle famiglie della provincia di Siena nella fase post-emergenziale, con il fondamentale supporto di amministrazioni locali e Terzo Settore".

Gsk dona un milione di euro per l'emergenza Coronavirus