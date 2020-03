Coronavirus, a Siena ancora controlli da parte della polizia municipale: utilizzati 7 droni

Emergenza Coronavirus, ancora controlli della polizia municipale a Siena. Le persone controllate venerdì 27 marzo sono state 195, altrettante le autocertificazioni acquisite, e nessuna sanzione accertata. Anche dalle verifiche effettuate in 35 esercizi commerciali, tra supermercati, farmacie e tabaccherie non sono risultate infrazioni. I sette droni, messi a disposizione, gratuitamente, dal nucleo Sapr protezione civile Misericordia di Siena, non hanno rilevato nessuna infrazione.

Fuori casa senza motivo: denunciato